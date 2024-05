Maya Massafera teve crise de disforia em Cannes e se trancou no quarto

A- A+

A influenciadora digital Maya Massafera, de 43 anos, falou na noite da última quarta-feira (22), no Instagram, sobre o período após os procedimentos de afirmação de gênero. Ela revelou crises de disforia, uma condição caracterizada pela ansiedade após a transição. Esses momentos impactaram até mesmo a participação da também youtuber no Festival de Cannes, na França.

''Essa minha viagem em Cannes está maravilhosa. Porém, teve dia que eu não saí do quarto por disforia. Teve dia que eu fiz maquiagem, tirei as fotos e simplesmente não fui ao tapete vermelho porque fiquei com muito medo do julgamento'', escreveu ela em um desabafo publicado nos stories, do Instagram.

Apesar desses momentos mais tensos, Maya afirmou que ''nunca estive tão feliz em toda minha vida''. Após um longo período fora dos holofotes, a influenciadora voltou às mídias sociais em 2 de maio, quando revelou o novo nome, registrado em documentos oficiais.

Dias depois, começou a publicar fotos também, recebendo uma série de elogios de amigos, famosos e fãs.

A primeira aparição pública de Maya aconteceu exatamente em Cannes, durante o prestigiado festival de cinema, do qual participa desde a última sexta-feira (17).

''Todo mundo tem coisas boas e ruins, eu tenho um lado ruim de ter 'perdido' 40 anos em um corpo que não me pertencia. E tenho o lado bom de ter feito minha transição longe de tudo e todos. Pude me dar esse 'luxo''', escreveu ela na mensagem publicada na última quarta.

''Acordo feliz, sou uma pessoa em estado feliz. Depois da transição, eu me amo! Provavelmente, vou me acostumar com meu gênero e essa felicidade vai se tornar normal, como é para vocês'', continuou a influenciadora.

