FAMOSOS Maya Massafera fala sobre transição pela primeira vez na TV: "muito feliz, podendo ser quem sou" Influenciadora digital participou do programa "Domingão com Huck", neste domingo (13)

Maya Massafera esteve no “Domingão com Huck”, na TV Globo, neste domingo (13). A influenciadora digital falou sobre sua transição de gênero, destacando que essa foi a primeira vez que participou de um programa televisivo após o processo.

Durante sua aparição no dominical, Maya definiu como “feliz” o seu estado de espírito atual. “Desde quando a gente é pequeno, a gente vai escutando certas coisas e, às vezes, a sociedade vai te moldando de uma forma que você não é”, ponderou.

“Hoje, eu consigo entender exatamente quem eu sou, como Deus me fez, porque eu sou assim. E, hoje, eu sou muito feliz, podendo ser quem eu sou”, declarou a influenciadora, que assumiu publicamente sua nova identidade em abril deste ano.



Mulher trans, Maya iniciou um longo processo de transição de gênero no ano passado, incluindo diversas cirurgias e terapias com hormônios. Por conta dos procedimentos realizados nas cordas vocais, ela passou um tempo sem falar, mandando apenas beijos nos vídeos em que aparecia, o que acabou gerando memes nas redes sociais.

Ainda no “Domingão com Huck”, Maya contou como sua família reagiu à notícia de que ela passaria pela transição. “Meu pais são os melhores pais do mundo. Foi um ano muito difícil, mesmo estando muito feliz e realizada. Minha mãe esteve sempre do meu lado, foi a melhor coisa do mundo”, revelou.



