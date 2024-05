Maya Mazzafera detalha complicação em cirurgia e explica por que não mostrou voz nas redes

A- A+

A influenciadora Maya Mazzafera explicou, em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 28, o motivo de ainda não ter mostrado a sua voz nas redes sociais após a transição de gênero. Ela ainda detalhou uma complicação que sofreu em uma cirurgia que fez nas cordas vocais há dois meses e disse que pode ter de refazer o procedimento.



Segundo Maya, sua voz está "fraca e rouca" e, por esse motivo, ela tem evitado "falar muito". Em relação à cirurgia, a influenciadora comentou ter tido um "problema nos olhos" por "erro médico". Conforme o relato, ela chegou a ter de trocar o hospital em que realizava o tratamento.





"Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos da garganta (sic). Então vou saber daqui a alguns dias se gostei ou não do resultado e decidir se refaço essa cirurgia", escreveu em um story no Instagram.



Neste mês, Maya fez sua primeira aparição pública após a transição durante uma participação no Festival de Cannes. A influenciadora comentou que chegou a enfrentar uma disforia e passou um dia em seu quarto em Cannes com medo de possíveis julgamentos.



"Isso começou quando eu comecei minha transição. Os médicos me falaram que é normal para muitas meninas trans sentirem isso nos primeiros anos de transição. Às vezes, a disforia é tanta que eu realmente prefiro ficar sozinha e não ser vista por ninguém", disse ela.

Veja também

CELEBRIDADES Victoria Beckham diz que "vida é curta para contar calorias"