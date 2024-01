Maycon desiste da prova e é eliminado; merendeiro já é considerado antagonista pela web

A- A+

O merendeiro Maycon, integrante do grupo Pipoca, não resistiu à Prova do Líder e foi eliminado da disputa pela liderança, que se arrasta há várias horas.



Em menos de 24 horas no BBB, o merendeiro de 35 anos, natural de Balneário Camboriú (SC), passou a ser cancelado nas redes sociais e considerado o primeiro vilão desta edição do reality show, por fala capacitista.

Veja também

Giovanna Pitel explica sua estratégia para colegas de confinamento: "um grupo vai mais longe"