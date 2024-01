A- A+

BBB 24 Maycon Cosmer é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 2024 O cozinheiro escolar teve uma passagem desastrosa no reality e sua saída já era prevista

E saiu o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24! O cozinheiro escolar catarinense Maycon Cosmer, de 35 anos, natural de Tijucas e morador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, teve de deixar a casa nesta quinta (11), após o resultado da eliminação.

Além de Maycon, da "Pipoca", Giovanna ("Puxadinho") e Yasmin Brunet ("Camarote") também estavam na berlinda. O catarinense deixou o programa com 8,46% da média dos votos. Ele recebeu 7,36% dos Votos da Torcida e 9,55% dos Votos Únicos (por CPF).

Giovanna teve 42,20% da média percentual e Yasmin Brunet ficou com 42,81%.



Esse primeiro Paredão do BBB 24 foi diferente do habitual das outras edições: dessa vez, o público deveria votar em quem queria que continuasse no jogo. E com duas modalidades de voto: por CPF (voto único) e Voto da Torcida. Seria eliminado, portanto, o brother ou sister que tivesse menor percentual de votos.



Veja os resultados das votações



Maycon:

Média: 8.46%

Voto Único: 9,55%

Voto da Torcida: 7,36%

Giovanna:

Média: 42,20%

Voto Único: 34,58%

Voto da Torcida: 49,83%

Yasmin Brunet:

Média: 49,34%

Voto Único: 55,87%

Voto da Torcida: 42,81%

