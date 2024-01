Maycon, Thalyta e Lucas Pizane são os convidados de estreia do "BBB - A Eliminação"

A- A+

No primeiro "BBB - A Eliminação" da temporada 2024 do Big Brother Brasil, a apresentadora Ana Clara recebe Maycon, Thalyta e Lucas Pizane, eliminados nos três primeiros paredões do reality. Agora em novo horário, na madrugada de quarta (17) para quinta-feira (18), a partir de 0h30, o programa inicia com fogo no parquinho e os ex-brothers vão avaliar suas trajetórias, altos e baixos que viveram no BBB, além de participar de dinâmicas da edição.



Quadros que bombaram também estão de volta, entre eles: Fogo no Saquinho, onde os ex participantes terão que distribuir emojis aos confinados, desta vez, com novas categorias: “Boca de Sacola”, “Deu Ruim”, “Mini Querido”, “Livramento” e “Arregão”; Próximo Eliminado, em que o entrevistado faz o discurso destinado ao brother que deseja eliminar do jogo, Veio Aí, que vai comparar o que o eliminado prometeu nas entrevistas e realizou na casa, e muito mais.





Além da exibição diária na TV Globo, o ‘BBB 24’ pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 12 sinais com transmissão simultânea, incluindo o mosaico de câmeras, as íntegras e os vídeos dos melhores momentos, edições do ‘Click BBB’ e o ‘Mesacast BBB’, que também terá distribuição de trechos no streaming, no gshow, nas redes sociais e plataformas de vídeos, incluindo a versão em áudio no gshow e nas plataformas de podcast.



Todos os dias, logo após a transmissão na TV Globo, o Multishow exibe uma hora de conteúdo ao vivo, direto da casa. No gshow, o público pode votar e decidir quem permanece ou deixa o jogo e acompanhar a página ‘BBB Hoje’, as páginas dos participantes e conteúdos exclusivos, como o ‘Bate-Papo BBB’, enquetes e resumos do que de melhor acontece na casa.

BBB - A ELIMINAÇÃO NO MULTISHOW

Exibição: Na madrugada de quarta (17) para quinta-feira (18), a partir de 00h30

