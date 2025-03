A- A+

MÚSICA "Mayhem": Lady Gaga lança sétimo álbum de estúdio, com 14 faixas inéditas Disco, que chegou ao streaming nesta sexta-feira (7), marca retorno da cantora às raízes pop

“Mayhem”, sétimo álbum de estúdio de Lady Gaga, chegou aos serviços de streaming nesta sexta-feira (7). O disco marca um retorno às raízes pop da cantora.

O lançamento ocorre um dia antes do retorno da artista norte-americana ao “Saturday Night Live”. Ela se apresentará como anfitriã e convidada musical do programa.



Apresentado como “profundamente pessoal”, o disco foi gravado no Shangri-La Studios, perto da casa de Gaga em Malibu.

Com 14 faixas, “Mayhem” traz os singles lançados anteriormente, “Disease”, “Abracadabra” e “Die With a Smile”, além de inéditas. A versão física do álbum está em pré-venda na UMusic Store.

Nas redes sociais, os fãs de Lady Gaga vibraram com a estreia. “Quem gosta de Michael Jackson, Prince, David Bowie, Madonna,Whitney e outros gigantes do passado vai amar esse álbum”, escreveu um seguidor da cantora no Instagram.

“Isso é música pop da mais alta qualidade”, comentou outro internauta.

Além do lançamento, Gaga tem outros projetos importantes em 2025. Ela se prepara para um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio.

Veja também