Mayra Clara leva sua Música Vingativa Brasileira para o palco da Caixa Cultural Recife

O clima no palco da Caixa Cultural, neste sábado (27), vai ser de "Vingança, vingança e vingança" - e não vai ter Lupicínio Rodrigues que dê jeito ao coro que decerto vai ecoar durante o show de lançamento de MVB - Música Vingativa Brasileira", da cantora Mayra Clara.



Gratuito, com ingressos que começam a ser distribuidos nesta terça (23), às 10h, na bilheteria da Caixa, no Bairro do Recife - um par por pessoa - o show exalta repertório do projeto idealizado por Mayra, em interpretações que passeiam por canções como "Alguém Me Disse", "Vingança", "Trocando em Miúdos" e "Olhos nos Olhos", entre outras letras e melodias pesadas, inerentes (e necessárias) em desilusões amorosas.





"Fez muito parte de minha interpretação esse 'quê' de ironia, de deboche, porque a vingança tem esse lado, além da questão da tristeza, da mágoa, da raiva", contou Mayra em prosa com a Folha de Pernambuco à época do lançamento do disco nas plataformas digitais, marcando o seu trabalho inaugural na carreira.



Melhor Álbum e Videoclipe

Recentemente contemplada na 12ª edição do Prêmio da Música de Pernambuco nas categorias "Melhor Álbum de MPB - Cantora" e "Melhor Videclipe Romântico", Mayra Clara - natural de Rio Branco (AC) mas pernambucana, precisamente recifense desde a infância, quando veio morar pelas bandas de cá - justifica a escolha das canções do projeto a partir de repertório ouvido por ela, há algum tempo.



"Escuto e me reconheço, gosto, independente do projeto, eu já gostava muito de cantar. E quando ele (o MVB) começou a dar os primeiros sinais de que viira, cheguei a fazer perguntas para pessoas na redes, se teriam dicas de canção de cunho vingativo, se fosse encaminhar para alguém qual seria (...) Foi um pouco de canções que eu tinha em mente, outras sugestões e que eu entendi que fazia sentido, já que tem muito a ver com me perceber, me sentir cantando", salientou Mayra, que vai além da "mera" vingança quando fala na arte como uma também fonte de empoderamento da mulher.







"Toda criação artística é também uma espécie de vingança. Artistas criam para se vingar da insuficiência da vida, no intuito de lhe dar mais amplitude e sentido (...) Existe na escolha dessas músicas, também, uma ideia de empoderamento, do reencontro da mulher com sua força", complementa.

Além das canções citadas, o show do projeto Música Vingativa Brasileira também vai enveredar por surpresas com versões do brega e do sertanejo.

Serviço

Show MVB - Música Vingativa Brasileira, de Mayra Clara



Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Caixa Cultural Recife



Ingressos gratuitos, distribuídos a partir desta terça, às 10h, na bilheteria da Caixa Cultural (um par por pessoa)



Av. Alfredo Lisboa, 5050, Bairro do Recife

Informações: 3425-1915

