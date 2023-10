A- A+

MÚSICA Mayra Clara se apresenta no Teatro Apolo com o show "MVB - Música Vingativa Brasileira" No repertório, cantora traz releituras de músicas de artistas como Chico Buarque, Lupicínio Rodrigues e Juliano Holanda

Mayra Clara apresenta o show “MVB - Música Vingativa Brasileira”, nesta terça-feira (10), às 20h, no Teatro Apolo. No espetáculo, a cantora revisita canções de diferentes épocas que versam sobre vingança e reviravoltas após uma desilusão amorosa.

O show é baseado no disco de mesmo nome, vencedor de dois troféus no 12ª Prêmio da Música de Pernambuco. Mayra sobe ao palco com um repertório que passa por nomes como Lupicínio Rodrigues (‘Vingança”), Chico Buarque (“Olhos nos Olhos” e “Trocando em Miúdos”), Igor de Carvalho e Juliano Holanda (“Eu não quero mais”).



Natural de Rio Branco, no Acre, Mayra mora no Recife desde a infância. O seu primeiro EP, “Ímã”, foi lançado em 2016, com cinco faixas. Para a gravação do seu álbum de estreia, lançado em 2022, ela movimentou campanha de financiamento coletivo e leilão de artes.

Serviço:

Show “MVB - Música Vingativa Brasileira”, de Mayra Clara

Nesta terça-feira (10), às 20h

No Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), via Sympla

