Artes Visuais "Somos Poeira de Estrelas": Mayssa Leão abre exposição individual no Cais do Sertão Artista visual apresenta conjunto de pinturas e intervenção com CDs descartados

A artista visual Mayssa Leão inaugura nesta terça-feira (7), às 17h, a exposição “Somos Poeira de Estrelas”. A mostra individual pode ser conferida pelo público até 30 de outubro, no Espaço Cacto do museu Cais do Sertão.

O texto curatorial é assinado pela pesquisadora e comunicadora de arte Juliana Arruga. Utilizando mais de mil CDs descartados, a exposição provoca uma reflexão sobre os limites do consumo, o acúmulo de lixo tecnológico e os paralelos com o universo e sua imensidão.

Além da instalação, a mostra conta com um conjunto de pinturas em tinta acrílica sobre tela. Nelas, Mayssa emprega uma técnica especialmente desenvolvida por ela, que utiliza o maçarico como instrumento de criação.

Serviço:

Exposição “Somos Poeira de Estrelas”

Quando: abertura nesta terça-feira (7), às 17h

Visitação: até 30 de outubro; de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, e sábados e domingos, das 13h às 18h

Ingressos por R$ 10 (gratuito todas as terças-feiras)



*Com informações da assessoria de imprensa.

