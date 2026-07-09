A- A+

LANÇAMENTO Mazuli lança visualizer de "Hoje Eu Descobri", canção gravada com Martins Terceira faixa do álbum "Leva", "Hoje eu descobri" chega às plataformas com participação inédita do cantor recifense e audiovisual gravado a bordo do baobarco

O cantor e compositor pernambucano Mazuli amplia a divulgação de seu segundo álbum, “Leva”, com o lançamento de "Hoje eu Descobri", terceira faixa revelada do projeto que será disponibilizado integralmente ao longo de 2026 nas plataformas digitais.

A novidade marca a primeira gravação do artista ao lado de Martins, parceiro de longa data.

Embora nunca tivessem dividido uma faixa em estúdio, os dois músicos já compartilharam apresentações em eventos dedicados à produção autoral pernambucana, como a mostra Reverbo, além do show de estreia do show baseado em “Mazuli”, primeiro álbum do artista, em 2022.

“Conheci Martins ainda na banda pernambucana ‘Marsa’. E aí a gente foi se aproximando e nos encontrando nos lugares. Inclusive, teve um show no Terra Café que abri a programação, com o lançamento do EP ‘Desafogo’ em 2019, minha primeira obra musical, e uma das atrações foi a banda Marsa. Lembro que nesse dia a gente trocou bastante, além de que com a Reverbo criou-se mais ligação ainda. Existe uma identificação, assim como admiração por ele. Para o novo álbum, sua participação é fundamental”, afirma Mazuli.

Além do lançamento nas plataformas de streaming, a faixa ganhou um visualizer dirigido por João Alberes.

As imagens foram registradas no Rio Capibaribe, a bordo do tradicional baobarco de seu Davi, e contam com a participação dos músicos Carlos Filizola e Daniel Ribeiro, integrantes da equipe que acompanha Mazuli desde seus primeiros trabalhos.

A produção musical permanece sob a condução de Pedro Lião. Já a mixagem e a masterização ficaram a cargo de Carlos Filizola, que também gravou violão e craviola.

O arranjo reúne ainda Galego da Flauta (flauta) e Bruno Negromonte (bateria). O lançamento sai pelo selo Estúdio Sereninha, enquanto a arte da capa foi criada por Tagore.

Novo álbum por etapas

Com dez composições inéditas, “Leva” está sendo apresentado ao público em etapas, com um lançamento mensal.

Antes de "Hoje eu Descobri", Mazuli disponibilizou a faixa-título, acompanhada de visualizer, e "Labioso", que chegou com videoclipe.

Onovo trabalho representa uma mudança estética em relação ao disco de estreia, apostando em uma sonoridade mais orgânica, baseada no violão, com influências de ritmos mais dançantes e clima luminoso.

Nos últimos anos, Mazuli tem circulado por festivais e palcos de Pernambuco, incluindo o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), o Pernambuco Meu País, o São João de Arcoverde, o Carnaval do Recife, o projeto Seis & Meia, no Teatro do Parque, e a Fenearte.

O artista também mantém colaborações frequentes com Otto, tanto em apresentações ao vivo quanto na canção "8 ou 80".

Paralelamente à carreira solo, desenvolve o projeto "Crise" ao lado da cantora Mayara Pera, que, após temporadas no Recife, prepara sua estreia em Caruaru.

Veja também