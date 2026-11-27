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DISCO Mazuli reúne dez canções no álbum "Leva", cinco anos após estreia solo Disco independente cruza MPB e pop brasileiro, com participações de Martins, PC Silva, Daíra e BORÁ, além de parcerias com compositores de Pernambuco e de outros estados do Nordeste

Cinco anos depois de lançar seu primeiro álbum solo, o cantor, compositor e músico recifense Mazuli apresenta “Leva”, segundo trabalho de sua discografia, com dez faixas, lançado no início de novembro nas plataformas digitais.

Duas músicas, “De vez” e “Mar azul”, são inéditas e aparecem agora ao lado de outras oito já disponibilizadas anteriormente.

A temática do álbum parte da ideia de reconhecer os ciclos da vida, compreender o que merece permanecer e aceitar aquilo que precisa ficar para trás.

Amor, desejo, lembranças, distâncias e despedidas atravessam as composições, que se articulam em torno do movimento sugerido pelo título.

“O álbum surge a partir da vontade de transformar em canção um movimento presente em diferentes momentos da vida, reconhecendo aquilo que já cumpriu seu tempo e permitindo que seja levado a abrir espaço para o novo. As canções percorrem diferentes formas de lidar com o amor, o desejo, a memória, a ausência, a permanência e as despedidas. A mensagem principal está no próprio gesto de deixar ir. ‘Leva’ fala sobre entender o que permanece, aceitar o que precisa partir e seguir em frente com leveza”, declara Mazuli.

Entre as vozes convidadas estão os pernambucanos Martins e PC Silva, além das cariocas Daíra e BORÁ. O repertório também reúne composições construídas com nomes de diferentes territórios da música nordestina.

De Pernambuco, participam Juliano Holanda, de Goiana; Revoredo, de Garanhuns; Gean Ramos Pankararu, da aldeia Pankararu, em Jatobá; e os recifenses Clara Pinheiro, Stanley Laurentino, Têu e Ricardo Caminha. A lista inclui ainda Joana Terra, da Bahia.

“Essas participações e vínculos de composição ampliam o universo de ‘Leva’ e criam encontros entre diversas vozes, compositores e compositoras da música brasileira contemporânea. Cada colaboração acrescenta uma perspectiva própria à narrativa do álbum, mantendo a canção e as relações humanas como pontos de conexão”, afirma o artista.

A abertura fica por conta de “Rastros”, parceria com Juliano Holanda que recebe a voz de Daíra.

Martins participa de “Hoje eu descobri”, enquanto Têu assina com Mazuli “Labioso”.

“Mar azul” tem composição compartilhada com Stanley Laurentino, e “Me diz” é fruto da colaboração com Revoredo.

Joana Terra divide a autoria de “Silêncio da saudade”. Já “De vez” é assinada exclusivamente por Mazuli.

BORÁ aparece em “Seus olhos”, e Juliano Holanda retorna em “Quando eu sumia”, que também conta com PC Silva.

O encerramento é com a faixa-título, composta ao lado de Gean Ramos Pankararu e Clara Pinheiro.

Sonoridade orgânica

A produção musical é de Pedro Lião, parceiro de Mazuli desde o início da trajetória solo. Carlos Filizola responde pela coprodução, mixagem e masterização.

Os dois também integram a banda do recifense e acompanham o desenvolvimento de sua sonoridade.

Com uma base que aproxima a MPB do pop brasileiro contemporâneo, o álbum aposta no violão como fio condutor dos arranjos.

Contrabaixo, bateria, flauta, teclados, trombone e guitarras complementam as composições, em faixas que alternam momentos intimistas e passagens mais ritmadas.

A formação de músicos das gravações inclui Bruno Negromonte (bateria), Carlos Filizola (violão, guitarra e craviola), Márcio Oliveira (trompete), Moab Nascimento (trombone), Pedro Lião (contrabaixo) e Stanley Laurentino (flauta). Katarina Nápoles participa com vocais adicionais em uma das músicas.

“Musicalmente, ‘Leva’ caminha entre a MPB e o pop brasileiro contemporâneo. O violão guia boa parte das canções e se encontra com os instrumentos contrabaixo, bateria, flauta, teclados, trombone e guitarras, criando arranjos que alternam intimidade, leveza e balanço. Acredito que esse disco representa um momento de amadurecimento e possibilidades artísticas. A sonoridade mais orgânica e solar dialoga com a identidade que criei, assim como abre espaço para novas experimentações entre a MPB e o pop”, comenta.

Produzido de forma independente, o trabalho teve gravações realizadas nos estúdios de Pedro Lião e Frequência, no Recife, e no Santera Studio, no Rio de Janeiro, onde BORÁ registrou sua participação. A identidade visual da capa é assinada por Tagore, com fotografia de Henrique Costa.

“Da primeira música à canção de conclusão, o disco faz um percurso sobre aquilo que vivemos, sentimos e escolhemos carregar e também sobre aquilo que, em algum momento, precisamos permitir que vá”, resume Mazuli.

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