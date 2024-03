A- A+

BBB 24 MC Bin Laden acredita que vai ao Paredão caso Davi seja líder: "todos os Camarotes saindo" Funkeiro conversou com Lucas sobre a Prova do Líder desta quinta (14)

Em conversa com Lucas, na sala do BBB 24, MC Bin Laden avaliou os cenário possíveis que podem levar a Prova do Líder desta semana. O funkeiro afirma querer vencer a disputa para "dar uma bagunçada" no jogo. "Vai ser maneiro. Tem que ser diferente mesmo, alguém diferente", concordou o capoeirista.

"Também, se eu não pegar Líder e Anjo, f****. Quero saber até onde eu vou nesse jogo", fala Bin. "Acho que você não vai pro Paredão, não, essa semana. Depende de quem pegar. Davi manda a Leidy [Elin] direto, se pegar a liderança. Cunhã [Isabelle] me manda", especula Lucas Henrique. Bin, no entanto, acredita que Davi o indica direto para a berlinda se for o próximo Líder.

"Davi manda eu. É leitura de jogo. Se tá todo os Camarotes saindo, você vai querer pôr quem? Ele não joga por emoção, ele joga por jogo", MC Bin Laden analisa o jogo do baiano.

