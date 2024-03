A- A+

BBB 24 MC Bin Laden afirma que é alvo de Davi nesta semana no BBB 24: ''Ele não joga por emoção'' O funkeiro deseja ser o próximo Líder do programa para escapar do Paredão

Nesta quinta-feira (14), acontece mais uma Prova do Líder no Big Brother Brasil 24 , e MC Bin Laden confessou para Lucas Henrique o seu desejo de ganhar a liderança para conseguir escapar do Paredão no próximo domingo (17).

A conversa ocorreu na sala da casa, com o funkeiro dizendo para o professor que se Davi sair como vencedor da prova, ele indicaria o próprio Bin direto para a berlinda. Em contrapartida, Lucas enxerga o baiano indicando a Leidy Elin para o Paredão, depois que a sister jogou a mala de roupas do motorista de aplicativo na piscina.

A justificativa do cantor de se ver como alvo é que ele seria o último Camarote na competição a ser eliminado pelo público. Bin está considerando os últimos eliminados, sendo Yasmin Brunet, a décima segunda e Rodriguinho, o décimo.

''Se tá todos os Camarotes saindo, você vai querer pôr quem?'', questionou Bin."Quero ganhar o Líder, para dar uma bagunçada no jogo. Vai ser maneiro. Tem que ser diferente mesmo, alguém diferente", completou o brother.

"Também, se eu não pegar Líder e Anjo, f*deu. Quero saber até onde eu vou nesse jogo. Acho que você (Bin) não vai pro Paredão não, essa semana. Depende de quem pegar. Davi manda a Leidy direto, se pegar a liderança. Cunhã me manda", disse Lucas.

"Davi manda eu. É leitura de jogo. Se tá todos os Camarotes saindo, você vai querer pôr quem? Ele não joga por emoção, ele joga por jogo", finaliza Bin.

