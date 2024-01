A- A+

BBB 24 MC Bin Laden canta 'Ilariê' para consolar choro de Luigi; assista Na área externa, o carioca desabafa sobre a saudade do filho e é acolhido pelos colegas de confinamento

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Luigi chorava próximo à piscina quando foi abordado por Isabelle e Davie MC Bin Laden O brother desabafou sobre um sonho que teve que apertou a saudade da família e de seu filho, que ele chama de "curumin". Emocionado, ele foiconsolado pelos colegas de confinamento.

"Estou com saudade do meu 'curumin', eu odeio sonhar", contou Luigi. Para evantar o astral do colega, MC Bin Laden adotou uma reação inusitada e começou a cantar "Ilariê", da Xuxa. "Não, tem que cantar! Bora, fica suave, sua família está feliz por você", diz o funkeiro. "Nunca passei mais de três dias longe deles", contou Luigi.

Assista:

Lucas Luigi tava chorando com saudade da Família depois de um sonho que teve, o Big Brother Mc Bin Laden cantou “Ilariê” da Xuxa para Animar e Davi deu um Abraço #BBB24 #redeBBB pic.twitter.com/tFpkRsgRXL — (@Dieralisson) January 16, 2024

