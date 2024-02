A- A+

BBB 24 Em conversa com Lucas, MC Bin Laden desaba em choro no BBB 24; confira Funkeiro tem medo de uma rejeição familiar por conta da sua participação no reality

Nesta terça-feira (20), MC Bin Laden caiu no chorou na academia do BBB 24, durante conversa com Lucas Henrique. O funkeiro relembra a discussão da última noite com Michel e desabafa com o professor de Educação Física.

"Não quero criar ranço, não quero criar nada. Sendo bem sincero, aquele bagulho dele chorar e ficar em grupo falando mal de mim. Quero levar isso como jogo, nada mais. Todo mundo aqui tem jogo, tem família, tem vida, todo mundo merece ganhar, só que só tem um vencedor", diz o cantor

O funkeiro, com medo de uma rejeição familiar, teme que sua família esteja vendo as suas atitudes na casa do BBB 24 como uma vergonha, mas o brother gostaria de orgulhar eles.

"Não quero que meu pai sinta vergonha de mim. Não quero que minha mãe tenha vergonha de mim. Quero que eles tenham orgulho. Quero ser motivo de orgulho para os meus irmãos, para a minha equipe, para as pessoas que sonham em ser MCs, que sonham em chegar num lugar e ver a música deles tocando", diz MC Bin Laden.

"Uma das coisas mais bonitas do ser humano é saber reconhecer o erro e recalcular a rota", comenta Lucas Henrique.

Bin chora porque quer da orgulho para sua família #BBB24



