BBB 24 MC Bin Laden desabafa com Fernanda após briga no BBB 24 e afirma; ''é uma vergonha'' Depois do Sincerão, o funkeiro se envolveu em uma discussão intensa com Davi

Nesta terça-feira (26), MC Bin Laden expressou para Fernanda que se sente envergonhado com a briga desta madrugada entre ele e Davi depois do Sincerão. O funkeiro desabafou com a carioca no Quarto Gnomo sobre a situação que vivenciou na casa do BBB 24.

"Na hora que o Davi veio se crescer também, veio o Matteus, e eu falei, pô, devia ter ficado quieto, devia ter respeitado o Buda na hora que falou chega, devia ter dado ouvidos aos meus amigos'', começou Bin Laden.

Ele seguiu: ''Tipo, pensar que passou do ponto, ao ponto de ser chamado atenção da própria produção. E eu falar, p*rra mano, não vim pra isso. Passei coisa pra caramba na vida pra chegar aqui e passar uma vergonha. Porque isso é uma vergonha que você passa, você entende ?"

Fernanda compreendeu a fala do brother e tentou aconselhar o cantor sobre uma possível resposta que pode vir deste Paredão.

"Tá, mas foi o stress, foi um momento, você viveu esse momento, deixou ele tomar conta de você e já passou. Já passou, tá no Paredão, a resposta que você precisa vai ter nesse Paredão e acabou. Segue a vida. Não pesa mais isso na sua cabeça", comentou a modelo.

"Nem penso muito no Paredão, penso que vou meter o pé mesmo. Acho que pesa mais a confusão, a vergonha de você sentir do que sair", rebateu Bin.

"Se sua vergonha for maior que sua paz, então vai precisar se desculpar e desculpar outras pessoas também. Falar, olha, me desculpa, pesei ontem e tudo mais. Ter humildade de chegar lá. Se isso pesar muito na sua cabeça. Se não pesar tanto, fod*-se. Brigou, brigou e tá ótimo", Fernanda finalizou o conselho.

"Lá fora eu vou fazer isso", completa o MC.

Vale destacar que nesta terça, 26, acontece o Paredão Quádruplo entre Davi, Matteus, MC Bin Laden e Leidy Elin.

