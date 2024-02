A- A+

MC Bin Laden dispensa comida feita por Davi no "BBB 24", após brigar com o brother

Após brigar com Davi durante a última festa do “BBB 24”, MC Bin Laden não comeu a comida feita pelo brother nesta quinta-feira (1°). Enquanto os demais integrantes do VIP se alimentavam com os pratos feitos pelo baiano, o funkeiro preferiu preparar seu próprio almoço.

Após falar com Ledy Elin, o cantor sentou ao lado de Lucas. “Pai, eu discuti com o mano daquela forma ríspida. Vou comer o rango do mano?", perguntou. “Não sei”, respondeu o professor.

Em seguida, Bin tentou explicar seu ponto de vista para Matteus. “Se eu discuto com você, de uma forma mais ríspida, uma discussão mais pesada. Aí, o mano faz o rango, aí vou lá e como na cara de pau?”, questionou.



“Depende, mano. Mas a questão é que aqui é a questão do desperdício. É bom comer, eu comeria. Fez bastante, não digo pela briga, eu entendi sua posição. Eu digo comida, olha o montão de massa que tem aí. Se não comer, vai fora”, analisou o gaúcho.

“Não, aí o pessoal vai comer”, rebateu o funkeiro. “Se eu ver que vai desperdiçar, eu como”, prometeu.



