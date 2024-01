MC Bin Laden e Isabelle conversam sobre manipulação no BBB 24; entenda

A- A+

Na manhã desta sexta (26), MC Bin Laden, o novo Líder do Big Brother Brasil 24, chamou a cunhã Isabelle para conversar na sala da casa, sobre a relação dela com o Davi dentro do jogo. Segundo o cantor, após ter ouvido, na Central do Líder, uma conversa dela com o motorista de aplicativo, este estaria manipulando a manauara.

A sister comentou a sua percepção da relação com Davi, afirmando para o cantor que não existe nenhum tipo de manipulação, e sim, uma amizade entre irmãos. Ela ainda disse para Bin Laden que a oportunidade de votar nele foi uma escolha unicamente dela.

''Eu não nasci para ser manipulada e mandada, por isso eu não me encaixo numa ordenança de grupos'', disse a sister

O Líder afirmou que não existia grupos por não existir combinação de votos, mas a manauara questionou o cantor sobre os grupos que convivem e articulam juntos dentro do programa.

Após responder as acusações de Bin Laden, Isabelle escutou do brother: ''Eu gosto de te ouvir porque você é uma pessoa que me desconecta do jogo, você me fez chorar com a sua história'', disse o cantor.

No Quarto do Líder, Bin Laden foi contar para Luigi da conversa com Isabelle. Quando questionado pelo carioca que a sister estava jogando do lado errado, o cantor falou sua visão da situação.

''Eu expliquei para ela e falei que o Davi manipula, mas ela acha que não é manipulada. E vou te falar, pela personalidade dela, pelo que ela demonstra, eu não acredito que ela é manipulada'', disse o Líder.

