MC Bin Laden é o 17º eliminado do BBB 24, em Paredão contra Davi, com 80,34% dos votos

Faltando menos de 15 dias para o BBB 24 acabar, o programa conta com um participante a menos. MC Bin Laden foi o 17º eliminado do reality show, nesta quinta-feira (4), em um Paredão contra o seu principal oponente no jogo.

Davi, com quem Bin brigou diversas vezes ao longo do programa, teve 19,66% dos votos. Seu rival, por sua vez, ficou com 80,34%, tendo que deixar a competição.

O funkeiro era o último dos Camarotes a permanecer na casa. Em sua participação no reality, ele protagonizou, além de vários desentendimentos com Davi, um breve romance com Giovanna, que chegou ao fim por sua própria iniciativa.

Bin esteve no centro de um dos confrontos mais memoráveis desta edição. Foi durante uma briga dele com Davi, que também envolveu Lucas Henrique, que o baiano disparou a frase que se tornaria tantas vezes replicada pelo público: “Calma, calabreso”.

Em outro momento marcante, o embate entre o MC e o motorista por aplicativo chegou a beirar a agressão física. No final de março, após um “Sincerão”, os dois se desentenderam, encontrando a testa um no outro. Mais uma vez, acabou sobrando para Lucas, que, ao tentar separar a briga, foi derrubado no chão e atingido pelo cotovelo do cantor.



Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt afirmou que os dois desafetos têm “muito mais coisas em comum do que diferenças”, na vida e no jogo. “Estilos muito diferentes, jogadas que não se parecem em nada, mas ambos vieram para jogar”, disse o apresentador.

