famosos MC Bin Laden é ovacionado em primeira aparição no palco após BBB Cantor deixou a casa mais vigiada do Brasil com 80,34% dos votos num paredão contra Davi

MC Bin Laden foi abraçado pelo público em sua primeira presença no palco desde que deixou o Big Brother Brasil. O funkeiro foi convidado do evento '"Sunset do Suel", neste domingo (7), no Rio de Janeiro. Bin cantou seu hit "Tá tranquilo, tá favorável" e foi bastante aplaudido pela plateia presente.

Em suas redes sociais, ele mostrou o encontro com outros participantes do evento, como Leidy e Luigi. Mas foi o carinho do público que o deixou à vontade.

Bin, Leidy e Luigi juntos (Foto: Reprodução)

"Estou muito feliz e impressionado com tanto amor e carinho que venho recebendo desde a minha saída da casa. Esse é o verdadeiro prêmio que de fato sonhava em ganhar", afirmou o músico.

Jefferson Cristian dos Santos Lima, de 30 anos, ficou conhecido como MC Bin Laden em 2015. Tempos depois, fez sucesso com o lançamento de “Tá tranquilo, tá favorável”. MC Bin Laden foi eliminado do BBB 24 em um Paredão contra Davi. O cantor deixou a casa mais vigiada do Brasil com 80,34% dos votos.

