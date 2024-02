A- A+

BBB24 MC Bin Laden e Rodriguinho discutem no BBB 24 após funkeiro se sentir isolado no Quarto Gnomo Bin afirmou que as pessoas do quarto não querem mais falar com ele

Logo após a dinâmica Perde e Ganha desta sexta-feira (16), MC Bin Laden e Rodriguinho discutiram no Quarto Gnomo do BBB 24. O cantor de funk reclamou que três pessoas do quarto não conversam mais com ele.

"Ontem você estava falando de voto aqui, na hora que mudou o assunto já entendi quem era a opção", iniciou Bin Laden. Rodriguinho rebateu afirmando que não sabia do que ele estava falando.

Bin Laden estava se referindo aos participantes Michel, Fernanda e Pitel. "Foram vocês que arrumaram essa confusão. Não é do nada não", rebateu o pagodeiro.

A conversa seguiu com Bin Laden afirmando que se sente desconfortável pelo fato de alguns brother não falarem com ele. "Eu não trato ninguém assim não", disse Bin. Novamente, Rodriguinho rebateu: "Trata sim, Bin. Quando você briga com os outros, trata sim."

Foi nesse momento que a conversa entre os dois teve um aumento no tom. "Que trata sim o quê, pai? Ela deixou de votar no Davi e eu fiquei cochichando e falando pelos cantos e desprezando aqui? Se liga, Rodriguinho. Você quer passar pano porque é sua amiga, eu entendo", começou Bin.

"Amiga é o c#, meu amigo é Deus. Que meu amigo, mermão. Tá louco? Não tenho amigo aqui não, eu estou jogando. Só que assim, o que é certo é certo, eu achei errado o que você fez e te falei desde o primeiro dia. Eu te tratei mal? Não!", confrontou Rodriguinho.



Veja também

novela ''Renascer'': Jacutinga se despede da novela e decisão surpreende personagens; entenda os motivos