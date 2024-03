MC Bin Laden elabora estratégia de distração contra os Fadas no BBB 24; entenda

A- A+

Nesta quarta-feira (20), MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique e aproveitou para explicar sua estratégia caso vença a Prova do Líder desta semana no Big Brother Brasil 24. Para o funkeiro, nesse momento do programa, o ideal é tentar dividir o grupo Fadas e provocar dúvidas em relação ao jogo.



O paulista explicou que na sua liderança ele pretende chamar alguma das sisters do Fadas para o VIP, como Alane ou Isabelle. Para o cantor, Davi e Matteus iriam ficar distraídos e preocupados com uma possível aproximação delas com o grupo dos Gnomos.



"Se a gente criar uma situação de colocar um deles no VIP. Vou dar um exemplo, às vezes Alane ou Cunhã, eu se fosse Líder. Ali eu ia ganhar tempo, pra eles não bolarem estratégia de voto. Eles iam ficar ‘marolando’ em cima das minas o tempo todo pras minas não caírem na nossa lábia, e as minas iam estar aqui, todas fechadas e com medo, da gente fazer um movimento dentro da mente deles'', disse Bin.

"Não sei se isso seria efetivo não, cara. É muito tempo aqui. A pessoa não fica no Quarto do Líder o tempo todo", rebateu Lucas.

Bin Laden retoma o pensamento que esta semana tem que ser feita nos detalhes e desenvolvimento de estratégias para atrapalhar os rivais. O funkeiro se preocupa com uma dinâmica em que os Fadas pegam o Poder Curinga, o Líder e o Anjo durante a semana. O capoeirista concordou que nessa configuração de jogo iriam três Gnomos para o próximo Paredão.

Veja também

Artes Visuais Laura Pascoal realiza sua primeira exposição individual, "Balada de Ilusões", na Galeria Garrido