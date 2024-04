MC Bin Laden, que anunciou troca de nome, já foi barrado 3 vezes de entrar nos EUA; entenda

A- A+

O ex-BBB e funkeiro MC Bin Laden, que anunciou na manhã desta sexta-feira, em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, do “Mais você”, que irá trocar de nome, já foi barrado pelo menos três vezes de entrar nos Estados Unidos. O motivo para a recusa do consulado americano se deve, claro, à referência ao conhecido terrorista saudita, responsável pelos ataques de 11 de Setembro de 2001 em Nova York. Agora, o cantor deve adotar alcunha mais singela: MC Bin.

Agora fora do BBB - Big Brother Brasil 24, da TV Globo, Jefferson Cristian dos Santos Lima, de 30 anos, ficou conhecido como MC Bin Laden pelos idos de 2015. Tempos depois, fez sucesso com o lançamento de “Tá tranquilo, tá favorável”. Porém, apesar do êxito na música, o nome artístico não pegou bem quando solicitou o visto para entrar no país norte-americano.

— Eu já tive o visto negado mais de uma vez, mas eu tenho muito convite para fazer show lá (nos Estados Unidos). Eu tenho o sonho de ir para lá, mas não com esse nome, porque eu vou trocar. Tenho o sonho de ir lá ver um jogo de basquete — disse o MC durante a tradicional entrevista com os eliminados do BBB 24.

Em janeiro do ano passado, ele já havia comentado sobre o desejo de assistir um jogo do torneio:

“Tô aqui pensando há dias, eu já fui bloqueado de entrar nos EUA três vezes. Agora que eu arrumo um motivo para querer ir, ver um joguinho da NBA, esqueceeeee!!!”, escreveu. “Triste realidade.”

A troca de nome já era uma meta que o funkeiro tinha para este ano. De acordo com o portal g1, a troca de nome acontecerá definitivamente no lançamento do próximo EP de Bin, com pelo menos sete faixas, “para apresentar novo conceito e ideias, surpreendendo a todos com uma variedade de gêneros musicais que ele explorou ao longo de sua carreira”.

