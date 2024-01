MC Bin Laden sugere que Maycon 'mudou de personalidade' para agradar os participantes

A- A+

Após a primeira festa do BBB 24, MC Bin Laden questionou Maycon. ''Você está muito ligado para mostrar tudo, e você perde o eixo. Você está se perdendo no jogo. Chegou num dia e era de uma forma. Tu mudou tua personalidade para as pessoas gostarem de você''. O emparedado retrucou. ''Eu não mudei, não''.

A conversa entre os dois aconteceu dentro do quarto Gnomo e o alerta do cantor preocupou o emparedado. ''Agora tu me preocupou porque eu não me vi mudando''. Outro brother que participou da conversa foi Vinicius Rodrigues, comentando que o cozinheiro estava ansioso. ''Você está na linha do trem, mas está muito rápido''.

Apesar de discordar, Maycon respeitou a opinião dos brothers, mas para ele o seu jeito de tratar cada pessoa de uma forma poderia ter causado essa ideia.

"Eu estou mostrando o meu conceito, a convivência vai me polir para que eu trate todo mundo da forma que eu devo tratar. Eu sou carinhoso contigo (MC Bin Laden), com as meninas. Com algumas pessoas eu estou sendo só o Maycon, que faz comida".

Veja também

SÃO PAULO Disney anuncia realização de evento para fãs no Brasil em novembro