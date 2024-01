A- A+

BBB 24 MC Bin Laden vence prova de memória e garante liderança do BBB 24 É a primeira vez que o funkeiro será líder nesta edição do programa

MC Bin Laden é o novo Líder do BBB 24. O funkeiro venceu a prova de memória realizada nesta quinta-feira (25). Como 'prêmio' pela sexta liderança do programa, Bin teve que indicar quatro pessoas que estão na sua mira, como possíveis indicados ao Paredão. Ele deixou em alerta: Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho.

Para o seu grupo VIP, o Camarote escolheu Lucas Henrique, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele.

A Prova

Na prova desta quinta-feira, os brothers tinham que analisar as imagens passadas no telão, e responder se tal item estava presente ou não no vídeo. Sem eliminações por etapas, o quiz consistia em 18 perguntas. No entanto, aquele que fizesse cinco pontos primeiro garantia a liderança.

No fim, Leidy Elin, Lucas e MC Bin Laden chegaram empatados com quatro acertos. Melhor para o Camarote, que esteve atento e garantiu a liderança inédita do programa com 100% de aproveitamento na prova.

Dinâmica da semana

Nesta sexta-feira (26), o vencedor da Prova do Anjo vai se autoimunizar e escolher outro brother para se livrar do Paredão.

Ainda ao longo da sexta, o Big Fone vai tocar para aterrorizar os participantes. Quem atender também ficará imune, mas terá a missão de indicar três pessoas para o Paredão.

No domingo (28) acontecerá a formação do Paredão Quádruplo. Além da escolha do Líder, a casa vai votar e colocar um brother no Paredão. O trio emparedado pelo Big Fone, por sua vez, terá um contragolpe em consenso para colocar outro participante na corda bamba. No Bate e Volta, cinco pessoas jogam e apenas duas se salvam.

Já na terça-feira (30) o público conhecerá o sexto eliminado da temporada. Será o último Paredão com os fãs do programa votando para a opção "ficar" no reality.

Confira a dinâmica:

Dinâmica da semana do BBB 24. Foto: Reprodução/TV Globo

