MC Binn diz que mudança de nome foi natural: "Apadrinhamento veio pelo Tadeu"

A- A+

O MC Bin Laden que entrou para o Big Brother Brasil saiu pela porta da casa MC Binn. Essa mudança de nome marca uma nova fase na vida artística e até mesmo pessoal do cantor, conhecido por hits como “Tá tranquilo, tá favorável” e “Bololo haha”.



Após a saída do reality show da TV Globo, no qual foi um dos participantes com maior destaque, o músico quer apostar em um estilo mais versátil nas produções — e isso já acontecerá a partir do lançamento do álbum novo dele, ainda sem título, em maio deste ano.

A versatilidade que Binn almeja propor para os fãs (alguns conquistados a partir da maior visibilidade alcançada no BBB 24) será atingida a partir da apreciação de outros estilos musicais, além de parcerias que podem surpreender, conforme ele conta.

— Essa nova fase, com um novo nome, me dá uma abertura maior para poder colaborar com a galera de vários outros estilos. Assim, o pessoal vai poder me conhecer melhor musicalmente. Eu não queria ficar naquela parada que era o MC Bin Laden antigamente, com um estilo musical que venho tentando mudar já faz um tempo — diz o músico. — É uma abertura para as pessoas verem essa versatilidade na minha carreira.

Apesar dessa pretensa versatilidade, o cantor afirma que não deixará de lado o funk, ritmo que o alçou ao estrelato. Entretanto, o lançamento, conta ele, será “um dos álbuns mais importantes da minha carreira” justamente por trazer essa inclusão de outras musicalidades.

— O álbum novo é o meu pontapé inicial para que as pessoas entendam que eu tenho essa abertura para trabalhar em umas paradas diferentes.

E o trabalho já começou: o funkeiro conta que já estava atuando na produção do disco no ano passado, mas adiou o lançamento depois de aceitar o convite para integrar “a casa mais vigiada do país”.



No último fim de semana, aliás, a volta de Binn ao trabalho foi celebrada em um churrasco realizado pela GR6, uma importante produtora do funk. Sob o olhar carinhoso da mãe dele, Mariza Ventura, o cantor ouviu o executivo da companhia, Rodrigo Inácio, dizer que ele é um dos principais nomes do segmento no Brasil, em um vídeo transmitido para os presentes.

Agora sem o Laden

A retirada do “Laden” e a inclusão de um segundo “n” no nome artístico do músico pegou a equipe dele de surpresa, “porque não imaginava” a troca repentina. É como se o funkeiro, cujo nome verdadeiro é Jefferson Cristian dos Santos Lima, quisesse se desvincular da imagem antiga, que fez muito sucesso ainda em meados da década passada.

— O Bin já tinha ficado tão natural. O Brasil inteiro já me conhecia como Bin, então preferi deixar MC Binn, com dois “n”, mesmo. Foi um movimento natural, até porque o apadrinhamento do nome veio pelo Tadeu (Schmidt, apresentador do BBB), então isso fortaleceu bastante.

Uma verdade é que o nome antigo de Binn já havia lhe trazido situações nada tranquilas nem favoráveis. Tentou embarcar para os Estados Unidos três vezes, mas não obteve permissão para entrar no país devido ao pseudônimo, que faz menção ao terrorista Osama bin Laden, morto em 2011, responsável pelo ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, no início do século. Diversas vezes, o funkeiro disse ter escolhido o apelido sem imaginar a proporção que aquilo poderia atingir algum dia.

Com a mudança de nome, além de realizar shows em solo americano, pretende também assistir a um jogo de basquete — de preferência um que o Boston Celtics, o preferido dele, vença. No X (ex-Twitter), ele já demonstrou várias vezes acompanhar assiduamente a NBA, o principal torneio do esporte no país.

Vida amorosa

Além do futuro profissional, Binn fala também da vida pessoal. No reality show, o funkeiro também se permitiu a trocar carinhos e beijos com a ex-sister Giovanna Lima. Fora do programa, ele conta que continuará conversando com ela e que espera conseguir evoluir o relacionamento, apesar de, por ora, não poder assumir um compromisso com a garota devido à agenda pós-BBB que ambos têm realizado.

— A gente está trocando uma ideia, se conhecendo, deixando fluir... O que for para ser vai ser, mas só o futuro vai dizer.

Uma possível consolidação do casal já conta até mesmo com torcida do público do programa que viram o clima de romance se estabelecer entre os dois nas festas e outros momentos do reality show.

Uma dessas espectadoras, diz o cantor, foi a própria mãe, Mariza, que ainda não conhece Giovanna pessoalmente:

— Não tem nenhuma restrição em apresentar (a Giovanna) para a minha mãe. Eu só não sei como vai ser isso, se vai ser na amizade ou de alguma outra forma. A minha mãe acompanhou e gosta dela também. Tem um carinho enorme e a respeita muito — conta o músico. — Ela torce para a gente ficar junto. É “Gibin” raiz, a minha mãe.

Em outro momento da entrevista, o funkeiro afirma que, apesar de seu foco atualmente ser “a música e o álbum”, sente vontade de amar alguém — até porque é “o último romântico do país”, ele brinca.

Autoestima lá em cima

Desabafos de MC Binn, quando ainda estava no BBB, em que falava sobre o próprio corpo viralizaram nas redes sociais. Em entrevista ao gshow, no fim do ano passado, ele chegou até dizer que “gordo é sempre o último a ser olhado”. Essa página, entretanto, começou a ser virada. Antes da entrada no reality show, ele, que passara por uma cirurgia bariátrica, já estava seguindo dieta e fazia exercícios físicos. Mas essa rotina acabou ficando para trás nos dias de confinamento.

De volta ao “mundo real”, ele voltou a ser acompanhado por especialistas (incluindo um personal trainer, com quem estava junto antes da entrevista ao GLOBO). A ideia agora é continuar com a dieta. Em meio à agenda agitada, ele costuma até tirar um tempo para mostrar aos seguidores que o seu prato está recheado de legumes e outros vegetais, além de proteína.

— Não quero perder tempo não, gosto dessa rotina de treinos e dieta — conta, destacando que não faz isso para seguir um ideal de beleza. — Eu não sou padrão não. Não me importo com isso. O que mais me interessa é ter saúde para poder viver mais e, claro, estar com a autoestima boa, porque uma roupinha caindo bem, tá ligado, a gente se sente mais bonito, mais atraente e sai mais bonitinho na foto.

Apesar de todas essas mudanças, o funkeiro diz que não veio ao mundo para agradar ninguém. A razão da nova vida é ser apenas o MC Binn, que surgiu em uma das melhores fases de Jefferson.

— A galera que gosta de mim, gosta naturalmente. Não vou viver um protocolo para agradar ninguém, prefiro estar feliz com o meu jeitão. Quem gosta de mim, gosta e quem não gosta, entra na fila.

Veja também

TELEVISÃO Inscrições para o BBB 25 já estão abertas; Veja as regras e como é feito o cadastro