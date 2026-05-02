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FAMOSOS MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk: "Entrego minha vida por completo a Jesus Cristo" Funkeiro de 24 anos apagou todas as publicações das redes sociais e publicou carta em vídeo; artista ficou conhecido pelo cabelo colorido e por hits como 'Roça Roça'

O funkeiro MC Brinquedo anunciou, nesta quinta-feira (30) o fim de sua carreira no funk. Em vídeo publicado nas redes sociais, Vinícius Ricardo de Santos Moura revelou ter se convertido ao evangelho.

Conhecido pelo visual com cabelos rosa e azul e por sucessos como “Roça Roça”, o artista apagou todas as publicações do perfil oficial, removeu a foto de perfil e deixou no ar apenas o depoimento em vídeo, no qual leu uma carta aberta afirmando entregar a vida "por completo a Jesus Cristo":

“Hoje, com a maior paz que eu já senti em toda a minha vida, eu venho comunicar publicamente que estou encerrando a minha carreira no funk, não como quem quer fechar uma porta com raiva, mas como quem entrega uma chave nas mãos de Deus e diz: ‘Senhor, agora a vida é Tua’”, anunciou.





Story publicado por MC Brinquedo após anunciar conversão — Foto: Reprodução/Instagram

Ele acumula 6,7 milhões de seguidores no Instagram. Até o momento, a publicação já teve 21,8 milhões de visualizações.





Hoje aos 24 anos, o ex-funkeiro começou a carreira ainda na infância. No vídeo, Vinícius relembrou o início precoce na música e o impacto da exposição pública em sua vida pessoal. Ele destacou que, apesar do sucesso e do reconhecimento, enfrentou dificuldades desconhecidas pelo público.

"Comecei a cantar ainda criança, com um sonho grande e o coração cheio de vontade de viver tudo o que o mundo pudesse me oferecer. E ele me ofereceu muito, me deu nome, me deu fama, me deu multidão e também me deu os tropeços", desabafou.

O artista enfatizou que a vida de celebridade escondia sentimentos profundos de insatisfação. "Os erros que ninguém vê na foto, as noites que ninguém posta e o vazio que nenhum hit consegue preencher”, citou.

Na carta, o funkeiro também refletiu sobre os momentos difíceis da trajetória e agradeceu aos fãs. "Aos meus fãs, aos meus amigos e parceiros do movimento, à minha família, ao menino que um dia me ouviu e cresceu junto comigo: obrigado de verdade. Vocês fizeram parte da minha história", disse.

MC Brinquedo tornou-se um fenômeno do funk paulista ainda criança, alcançando projeção nacional por volta de 2014. Conhecido pelo visual de cabelos rosa e azul, o artista acumulou centenas de milhões de visualizações e se tornou um dos nomes mais associados à GR6 Explode, uma das principais produtoras do gênero no país.

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