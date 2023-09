A- A+

SHOWS MC Cabelinho cancela show de última hora em pernambuco; entenda A ausência aconteceu no festival "I Love Trap", neste domingo (17)

Neste domingo (17), o cantor e compositor MC Cabelinho cancelou show em Petrolina, Sertão de Pernambuco, e deixou os fãs que aguardavam revoltados. De acordo com a organização do evento, estava tudo pronto e pago (inclusive o cachê de 150 mil R$), mas o artista desistiu de se apresentar por falta de efeitos especiais no palco.

A ausência aconteceu no festival "I Love Trap" e a produtora Sucesso Promoções criticou a atitude e garantiu que devolveria os ingressos para todos. Em vídeo postado pelo jornalista Janko Moura, é possível ver um membro da organização, o Osvaldinho, comunicando a platéia que o cantor não iria comparecer e deixando o público revoltado.

Pelas redes sociais do MC Cabelinho, a equipe do cantor disse que ele não subiu ao palco por descumprimento contratual por parte do contratante. Confira pronunciamento:

“MC Cabelinho e sua equipe vêm, por meio desta, comunicar que, por descumprimento contratual por parte do contratante, o show que seria realizado dia 17 de setembro, no I Love Trap, em Petrolina-PE, foi cancelado Pedimos desculpas pelos transtornos e todo e qualquer assunto relacionado a ingressos deverá ser resolvido diretamente com a empresa responsável pela venda dos mesmos e divulgação".

Em resposta, a Sucesso Promoções explicou que Cabelinho se recusou a se apresentar porque um caminhão que trazia os efeitos especiais (fogos de artifícios e CO2) quebrou no caminho e não chegou a tempo. Também confirmou que planeja realizar uma nova edição do festival com outra atação.

