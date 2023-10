A- A+

FAMOSOS MC Cabelinho e affair intrigam web com 'bocas de ouro'; acessório custa até R$ 10 mil Rapper usou as redes sociais para publicar foto ao lado da cantora Slip Mami, com quem ele supostamente estaria vivendo um relacionamento

MC Cabelinho usou as redes sociais, na última sexta-feira (27), para publicar uma foto em que aparece ao lado da rapper Slip Mami, apontada como affair do cantor. O que mais chamou atenção dos internautas foram as joias douradas sobre os dentes de ambos. "São bocas de ouro", brincou um internauta. "Queria entender qual a lógica de ter um sorriso tão bonito e botar esse treco no dente", sugeriu outra pessoa. As colocações deram lugar à seguinte pergunta, na ponta da língua de muitos fãs do artista, como se vê na web: afinal, o que são e como funcionam os tais dentes de ouro?

Pois bem, as facetas dentárias de ouro, como são chamados esses itens, funcionam, de fato, como uma joia para os dentes e são produzidas sob medida, de acordo com o formato do dente de cada pessoa. O acessório, usado também por nomes como MC Guimê e Nego do Borel, tem valores que chegam até R$ 10 mil e também pode ser confeccionado com metal, prata e brilhante. Quando utilizadas para fins médicos (e não estéticos), as peças são feitas de resina ou porcelana.

Especialistas em saúde bucal não recomendam o uso das joias, pois podem causar riscos irreversíveis para a saúde de pacientes, como noticiou o GLOBO recentemente.

— Eu não gosto de realizar este trabalho de colocar algo em cima do dente, porque há apenas duas formas de isso acontecer, e as duas formas trazem problemas. A primeira delas é colocar esta substância, no caso o ouro, sem desgastar o dente, o que acaba criando um sobrecontorno entre o dente e a gengiva, o que pode acumular biofilme, ou placas bacterianas, causando problemas como cáries e doenças periodontais, como uma inflamação na gengiva. Em casos mais graves, isso pode levar a perda dos tecidos de sustentação dos dentes — explicou Dany Moura, cirurgiã-dentista, especialista em Reabilitação Oral e coordenadora da Harmonyface Cursos.

A outra forma de aplicação da placa de ouro, segundo a dentista, é desgastar o dente para tirar o volume do órgão e, aí sim, colocar o volume do ouro.

— O paciente vai retirar uma estrutura sadia que não vai voltar mais, se submeter a um desgaste desnecessário para colocar algo de caráter exclusivamente estético e que não trará nenhum benefício para ele, muito pelo contrário — ressalta a especialista.

