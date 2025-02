A- A+

Streaming MC Cabelinho estrela o filme "Confia: Sonho de Cria", comédia romântica que estreia no Globoplay O filme, que chega ao streaming neste sábado (8), também traz a cantora Malía em seu primeiro trabalho como atriz

O Globoplay estreia neste sábado (8) mais uma produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. “Confia: Sonho de Cria” é uma comédia romântica ambientada na periferia carioca e protagonizada por MC Cabelinho.

Na ficção, o músico criado na comunidade do Pavão-Pavãozinho interpreta uma história muito próxima da sua. Ele interpreta Nando, um jovem periférico que trabalha com entregas, mas sonha se tornar uma estrela do trap.

“O Nando tem muita coisa que me faz lembrar o meu passado. Uma cena que mexeu muito comigo foi quando a avó compra uma roupa para ele se apresentar. Também foi a minha avó que deu as roupas para eu fazer meus primeiros shows. Estou ansioso para o mundo ver esse projeto e acredito que muita gente da comunidade vai se identificar, porque tem muito ‘menor’ que também tem o sonho de ser cantor”, comentou MC Cabelinho, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (6).

O longa-metragem nasceu graças ao sucesso do artista na novela “Vai na Fé”. Renata Sofia, Pedro Alvarenga e Fabricio Santiago, autores do filme, também trabalharam no roteiro do folhetim assinado por Rosane Svartman.

“Nós escrevemos muito para o personagem do Cabelinho na novela. O Hugo era um papel pequeno inicialmente, mas desde a primeira leitura o Cabelinho mostrou a que veio. Fomos percebendo o potencial de atuação dele e o personagem foi crescendo”, contou Renata.

A roteirista relembra que um dia, saindo dos Estúdio Globo, acabou encontrando um grupo de atores em frente ao estúdio e começou a conversar com Cabelinho. “Lembro de ter dito que ele arrastaria uma multidão para o cinema e que a gente deveria escrever um filme para ele”, relatou.

História leve

A ideia de Renata, que nasceu de um bate-papo informal, acabou sendo abraçada pela Globo, que designou o cineasta Fabio Rodrigo para a direção. O diretor classifica o filme como uma obra “leve”, feita para ser vista em família. “É uma tentativa de despertar no público sentimentos positivos e fazer ele se envolver com a história”, afirmou.

Fabricio Santiago, Renata Sofia e Pedro Alvarenga (Foto: Helena Barreto/Globo)

Na trama do longa, o protagonista recebe “um empurrãozinho” para ter seu sonho realizado. É na lanchonete onde trabalha que ele conhece Jaque. Acostumada a fazer o que for preciso para sobreviver, a moça percebe o talento de Nando e resolve lançá-lo. Para isso, ela o apresenta como MC Donan, artista de sucesso no exterior e que vem ao Brasil para um show exclusivo.

Interesse romântico de Nando, Jaque é interpretada pela cantora Malía, em seu primeiro trabalho como atriz. A artista revelou que sempre se imaginou atuando e chegou a “flertar” com o teatro, mas não levou isso adiante por causa da timidez. “Queria um projeto que me deixasse confortável nesse lugar, e com esse filme eu encontrei isso”, apontou.

Olhar positivo

Também estão no elenco nomes como Rejane Faria, Jade Sassará, MD Chefe, Diego Francisco, Camila de Lucas, Daniel Rocha, Ruan Aguiar, Julia Stockler e Saulo Arcoverde. Nomes do tap, como Poze do Rodo, Azzy, L7nnon e Delacruz, surgem em participações especiais.

Na concepção do texto, os autores tiveram o cuidado de fugir dos estereótipos normalmente associados às comunidades periféricas. “Fico feliz que o roteiro não precisou citar nada de crime. As pessoas já olham para a gente achando que quem é da favela é traficante, e o Nando não tem nada a ver com isso”, destacou Cabelinho.

Segundo Fabricio Santiago, a equipe envolvida com o roteiro sempre teve como norte a ideia de apontar para a periferia como um lugar inspirador, belo e lúdico, bonito. “Desde o início, a gente teve essa preocupação de fazer um filme que representa a favela como esse lugar onde é possível se sentir realizado e viver afetos. Queremos mostrar o lado mais luminoso e positivo desses personagens”, disse.



