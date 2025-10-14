A- A+

FAMOSOS MC Cabelinho namora? Funkeiro "mudou de rumo" depois de novo amor superdiscreto Cantor tem relacionamento low profile com Giovanna Mendes, que se tornou referência em suas músicas

Leia também

• Ex-noiva de Zé Felipe presencia o primeiro beijo do cantor em Ana Castela, e web aponta indireta

• Esposa de Daniel Alves anuncia nascimento de filho do casal: "O que não se vê, não se estraga"

• Vinicius Junior se desculpa com Virgínia após crise e fim de affair: "Me descuidei"

MC Cabelinho publicou fotos com a namorada, Giovanna Mendes, no último sábado (11). Uma pergunta frequente de alguns internautas é se o funkeiro realmente namora e desde quando exatamente. O fato é que o artista tem preferido manter o relacionamento em total discrição, respeitando também a preferência da amada, que não vive sob os holofotes da mídia — o que a diferencia de antigos romances do cantor como com a atriz Bella Campos e a rapper Slipmami.

A decisão de manter o relacionamento longe da exposição foi tomada em conjunto, conforme o cantor escreveu ao parabenizar Giovanna. “Escolhemos ser o casal low profile, mas hoje não teve jeito, amor, é teu aniversário! Te desejo saúde, caminhos abertos e continue com essa determinação que você tem pra realizar teus sonhos. Feliz demais de dividir a vida com você! O futuro é logo ali.”

“Tudo que eu pudesse falar é precioso demais para se compartilhar... É muito especial nosso encontro, parceria de outras vidas. Que a gente continue a história linda que já temos! Obrigada por tudo e, principalmente, por ser exatamente do jeito que você é”, respondeu ela.

Giovanna é muito discreta. Nas redes sociais, ela tem um perfil privado, com apenas 680 seguidores. No TikTok, também restrito somente a pessoas autorizadas, é acompanhada por cerca de três mil contas.

A chegada de Giovanna na vida de Cabelinho parece ter feito com que ele buscasse realmente uma nova vida, não só em questão do romance. Ele já fez algumas músicas nas quais os fãs perceberam referências diretas a ela. “Sou carente e solteiro, vivia no modo intenso. Só não vou entrar em detalhes... Bebia muito, fumava, chegava bêbado em casa... No outro dia, acordava e falava: ‘O que eu fiz?’. Depois falava: ‘Vou fazer de novo’. Era um círculo vicioso”, contou em entrevista ao PodPah.

“Não faço mais porque estou namorando e tranquilo. Saio com a minha mina mesmo... Agora estou vivendo vida de CLT, acordo cedo, vou para os meus compromissos, malho e volto para casa. Fim de semana faço show. Estou regradinho e com rotina”, avisou.

Veja também