MC Cabelinho pede perdão e se declara em post de Bella Campos; confira o que ele escreveu

Após rumores da suposta traição de MC Cabelinho, no último domingo (27) - o rapper teria ficado com uma influenciadora mineira depois de ter feito um show em Belo Horizonte - e a declaração de Bella Campos de que estaria se separando do cantor, a novela entre os dois parece ter ganhado um novo capítulo, com ares de reconcialiação.



Cabelinho comentou em uma postagem da atriz, na tarde desta quinta-feira (30), pedindo perdão e se declarando. "Nada do que eu fale oou use como motivo justifica o meu erro, mas eu preciso pedir perdão. Perdão pela imaturidade e por ter errado não só com você, mas com o relacionamento lindo que temos construído pouco a pouco. Você é o meu amor,e nenhuma atitude errada minha vai mudar isso. Espero que você consiga me perdoar e me deixe mostrar o quanto eu amo você. Você é e sempre vai ser a mulher da minha vida", escreveu.

Confira:

