A- A+

CASAMENTO MC Carol abre álbum de fotos de "casamento secreto" com ator de pornô gay Cosme Santiago Funkeira subiu ao altar com o amado um ano após conhecê-lo

A funkeira MC Carol e o ator de pornô gay Cosme Santiago se casaram em segredo, neste domingo, numa cerimônia ao ar livre em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Entre os convidados, estavam outros nomes da música, como Tati Quebra Barraco, e a atriz Elisa Lucinda.

Tati revelou aos seguidores que MC Carol a chamou para ver a inauguração de sua casa. "Cheguei e era o casamento dela?", surpreendeu-se a funkeira, que celebrou o dia especial da amiga, a quem chamou de "filhota".

Nesta segunda-feira, MC Carol publicou imagens do casório no feed do seu Instagram. "Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024", escreveu ela.

As fotos repercutiram entre os fãs, que elogiaram a cerimônia e desejam felicidades ao casal.

"Viva o amor preto! Felicidades, vocês merecem muitooo", escreveu um seguidor. "Carol, você merece o bom da vida", destacou o outro. "Dá gosto de ver como você está linda e feliz!!!", ressaltou uma internauta.

Veja também

FAMOSOS Quem é Jake Bongiovi, filho de astro do rock e noivo de Millie Bobby Brown