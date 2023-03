A- A+

BBB 23 MC Carol esculacha Guimê após atitude dele com mexicana no 'BBB 23' "Como que um macho com a aparência de um rato faz isso em rede nacional?", questionou a cantora em postagem no Twitter ao comentar o episódio da festa do líder

Continua rendendo críticas nas redes sociais o momento em que MC Guimê passa a mão repetidamente, e sem ser convidado para tal, no corpo da participante mexicana Dania Mendez na festa do líder no "BBB 23" na noite desta quarta-feira.

MC Carol foi uma das personalidades que não poupou esculachos ao cantor e endossou apoio a Lexa, mulher dele. A própria Lexa também se pronunciou sobre o caso e retirou a hashtag #TeamGuime da descrição de suas redes sociais.

"Não queria me pronunciar mas eu não estou me aguentando!!!", começa a postagem de MC Carol, feita na manhã desta quinta-feira. "Mano, como que um macho com a aparência de um rato faz isso em rede nacional? EU ESTOU INCRÉDULA! A autoestima do homem me assusta, porque na moral…"

A cantora então elencou uma série de elogios para Lexa.

"Tem que ter muita autoestima e falta de senso, pra fazer isso com uma mulher LINDA como Lexa! Quando eu digo 'linda' é por dentro E por fora! Lexa é doce, linda, engraçada, foda pra c* e RICA! Desejo força e muita sabedoria pra ela e, se eu fosse ela, a mesma força que usei para ajudar, agora eu usaria para DERRUBAR, sem pena, e trocava a fechadura!", afirmou.

MC Carol ainda disse acreditar que Guimê só teve relevância para ser participante do reality show por influência da fama da mulher dele.

"Eu vou falar mais f*, eu vou hablar! ELE SÓ ESTÁ LÁ NO BBB POR CAUSA DELAAAAAAA!!! Ninguém mais ouvia falar dele! Essa é a verdade, me prendam! Agora eu posso voltar a viver em paz!", concluiu a funkeira.

Outras famosas também demonstraram apoio para Lexa em postagens nas redes. Entre elas, Gretchen, que reconheceu não ser tão próxima da cantora, mas se colocou à disposição para ampará-la.

"Minha linda Lexa. Não somos tão próximas. Mas senti vontade, como mãe que sou, de te dar um colinho. Por seres uma pessoa pública, todos opinam, julgam e dão palpites. Quero que você se sinta acolhida. Acarinhada. E aconchegada, por todas nós mulheres. Se acalme, se afaste um pouco sim, e espere acontecimentos futuros. O que importa de verdade é que você esteja feliz e confortável em qualquer decisão que você tome. Você é realmente uma mulher incrível, linda, independente e poderosa. Sinta-se abraçada. E qualquer coisa estou por aqui. Conte comigo", escreveu Gretchen no Instagram.

Após a cena da festa viralizar, Lexa fez algumas publicações e disse que se afastaria das redes por algum tempo. De modo amplo entre internautas, Guimê foi acusado de assédio após encostar em Dania durante a festa.

Dania entrou na casa na tarde desta quarta-feira. Ela faz parte do reality mexicano "La casa de los famosos" e passará alguns dias no "BBB" 23.

Veja também

Show Grupo com membros da Nação Zumbi, Los Sebosos Postizos anuncia retorno ao Recife; confira