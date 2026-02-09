A- A+

SUSTO Mc Carol relata pânico em assalto no Rio com bandidos de fuzil: "Muito agressivos"

A cantora Carolina de Oliveira Lourenço, a MC Carol, usou seu perfil no Instagram para relatar um assalto sofrido por ela e integrantes de sua equipe na madrugada desta segunda-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A artista contou que passava nas proximidades da comunidade do Brejal quando teve o carro cercado por homens armados com fuzis.

"Esta madrugada aconteceu mais uma vez comigo. Estava indo para Cabo Frio (na Região dos Lagos) para fazer show, por volta meia-noite e dez, um carro entrou na nossa frente. Uns quatro caras de fuzil levaram o meu carro, levaram tudo o que tinha dentro", contou.

Parecendo estar muito nervosa ainda, MC Carol contou ter pedido para que os bandidos deixassem ao menos um telefone para que todos pudessem ir embora mais rapidamente. O apelo não surtiu efeito:

"Xingarem a gente, (estavam) muito agressivos. Deixaram a gente na chuva, no escuro, em frente a uma comunidade chamada Brejal, em São Gonçalo.

Ela terminou o vídeo fazendo um apelo.

"Se alguém ver meu carro, por favor, entre em contato com os contatos que tem aqui no meu perfil. Meu carro é um Jeep Commander. E é isso, galera, mais uma avalanche", lamentou.

Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), não houve acionamento para que a unidade atuasse na situação mencionada por MC Carol.

