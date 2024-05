A- A+

FAMOSO MC Carol rouba a cena em baile funk de "Bridgerton" no Theatro Municipal do Rio Funkeira cantou hits como 'Minha avó ficou maluca' e 'Meu namorado é mó otário' em evento que contou com a presença dos atores Nicola Coughlan e Luke Newton

O Salão Assyrio, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, recebeu a realeza: Nicola Coughlan e Luke Newton, a Penelope Featherington e o Colin Bridgerton da série "Bridgerton", que formam o casal carinhosamente chamado de "Polin". A dupla de atores participou de um inusitado baile funk no local para promover a série em sua passagem pelo Rio.

Quem roubou a cena foi uma figura da realeza do funk de Niterói, a cantora MC Carol. Escalada como Rainha do Baile, ela cantou seu maiores hits, de "Minha avó ficou maluca" a "Meu namorado é mó otário". Enquanto entoava "Jorginho me empresta a 12" ("Vou matar esse maconheiro/Ô, Jorginho Me empresta a 12/Pra mim fazer um barulho"), percebeu Luke Newton arriscando alguns passos de dança no cercadinho vip, ao lado do palco.

- Vamos mostrar pra eles como é que se faz um baile funk no Rio - disse MC Carol, no que era para ser o clímax da festa, mas Luke desapareceu em seguida. Com isso, a pista também começou a esvaziar. - Eu não sei por que me chamaram, mas eu estou amando - disse Carol, enquanto era ovacionada pelos poucos fãs que ainda sobraram no Municipal.





Champanhe e mate gelado

Já o baile no Municipal misturou o mundo aristocrático da série com a realidade carioca. Champanhe e mate gelado, canapés e biscoito de polvilho, os sons do violino da trilha de abertura acompanhados de uma batida funk.

O público essencialmente feminino gritou quando a dupla de atores apareceu no palco, depois de responder perguntas dos fãs em um breve encontro no hall do Municipal. Visivelmente cansados pela viagem, os astros não deixaram de cumprir o seu papel: sorriram, elogiaram os fãs e tentaram entrar no espírito da festa durante os poucos minutos em que interagiram.

