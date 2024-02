A- A+

celebridades MC Daniel comemora derrota de Nego do Borel para MC Gui em ringue de boxe Os funqueiros se enfrentaram no ringue do Fight Music Show 4, que reúne celebridades em lutas de boxe

No sábado, dia 24, os funqueiros Nego do Borel e MC Gui se enfrentaram no ringue do Fight Music Show 4, que reúne celebridades em lutas de boxe. A luta rendeu uma vitória à MC Gui, comemorada pelo também funqueiro MC Daniel em suas redes. Em seus stories, ele escreveu: "Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música".

A postagem foi feita por Daniel no domingo, 25. O cantor começa marcando MC Gui, "Mano, você fez a vontade do Brasil, da história do funk. Te amo, moleque", e finaliza alfinetando Borel: "Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música".

A foto que acompanha a legenda é de um homem segurando um cartaz de "Descanse em paz", que remetia à derrota de Nego do Borel.

O ringue Fight Music Show, onde MC Gui e Nego do Borel se enfrentaram, é conhecido por suas lutas entre famosos, e cedeu espaço no mesmo fim de semana à luta entre Popó e Kleber Bambam. Além dos dois, o ator Thomaz Costa também enfrentou Luiz Mesquita no local.

A briga entre MC Daniel e Nego do Borel começou em meio a repercussão do término do namoro de Daniel com a atriz Mel Maia. Na ocasião, Borel curtiu uma postagem do jornalista Leo Dias, que dizia que Daniel havia curtido fotos da suposta ex-amante do jogador de futebol Casemiro, Sinttya Ramos.

Borel comentou na postagem "Que isso, Leo. Tá mais rápido que um foguete", ao que MC Daniel respondeu: "Essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou talarico, bem a sua cara". Daniel também respondeu a Leo Dias, pedindo que "cuidasse da própria vida".

