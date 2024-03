A- A+

mansão MC Daniel compra quinta casa de luxo; veja fotos dos imóveis do cantor Depois de ter imóveis em São Paulo e nos Estados Unidos, funkeiro adquiriu mansão no Rio de Janeiro

MC Daniel comprou sua quinta casa. O funkeiro adquiriu um imóvel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e celebrou a conquista nas redes sociais: "Sou um morador oficial do RJ", afirmou nos stories ao lado da amiga Jade Picon, que a partir de agora também é sua vizinha.

"Finalmente, casa fechada no RJ, do lado da vizinha. Acredita! Mais uma conquista. Deus é maravilhoso, é pai não é padrasto", disse o Daniel aos seus seguidores, mostrando parte de um dos cômodos de sua nova propriedade.

MC Daniel e Jade Picon: vizinhos (Foto: Reprodução)

Em maio do ano passado, o artista anunciou que havia comprado uma casa de R$ 8 milhões para seus pais morarem. À época, ele falou sobre as dificuldades que sua família já havia passado. "A gente veio do nada, única coisa que a gente queria era ter dinheiro para comer uma parada", afirmou. O cantor fez um vídeo mostrando um pouco da casa e o momento em que ele recebe as chaves do corretor. Intitulado de "Comprei a casa dos meus sonhos", o vídeo tem mais de 415 mil visualizações. Veja a seguir:

Em janeiro deste ano, ela também informou ao seus seguidores que havia quitado uma outra mansão, esta a que ele mora, em São Paulo. "Primeiro dei a casa da minha mãe, agora a minha quitada no meu nome. Agradecer a vocês pela educação e por me formarem como homem, essa vitória é nossa", celebrou o cantor.

Fora as mansões em São Paulo e a mais nova no Rio, o Falcão do Funk também tem um imóvel na Flórida, nos Estados Unidos. Há seis meses, ele postou um vídeo em sua conta oficial no YouTube mostrando mais detalhes da propriedade. Assista a seguir:

