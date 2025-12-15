A- A+

ILHA MC Daniel é anunciado como atração do Reveillon de Fernando de Noronha; show de Ludmilla foi adiado Apresentação da cantora no Festival de Verão de Noronha foi remarcada para 4 de janeiro

O cantor MC Daniel foi confirmado na programação do Réveillon de Fernando de Noronha, na noite do dia 31 de dezembro. A apresentação ocorre no Porto de Santo Antônio, com acesso gratuito.

“Com seu estilo marcante e a energia que já virou assinatura, MC Daniel chega para transformar a virada da Ilha em um momento inesquecível. O show promete muita animação para encerrar o ano em grande estilo”, afirma o perfil oficial da Administração de Fernando de Noronha no Instagram.

Além do funkeiro paulista, também estão confirmados no Ano Novo de Fernando de Noronha nomes como Priscila Senna, Silva, Xande Avião, Matheus Fernandes, San, Banda Eva e outros.



Já o show de Ludmilla, previsto inicialmente para 3 de janeiro, foi adiado. Segundo informações do blog Viver Noronha, do portal G1, a apresentação da cantora na ilha foi remarcada para 4 de janeiro.

A cantora é a atração principal do Festival de Verão de Noronha 2026, que será realizado no Forte dos Remédios. Os ingressos custam a partir de R$ 300, para moradores, e R$ 450, para os turistas, à venda pelo Sympla.

