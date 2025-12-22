A- A+

cancelado Show de MC Daniel no Réveillon de Fernando de Noronha é cancelado após acusações de ex-namorada Lorena Maria, mãe do filho do artista, afirmou ter sido traída por ele enquanto estava grávida

O show de MC Daniel no Réveillon de Fernando de Noronha foi cancelado. Em comunicado divulgado nas redes sociais neste domingo (21), a administração da ilha afirmou que tomou a decisão diante das “repercussões recentes” relacionadas ao funkeiro.

MC Daniel passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após sua ex-namorada, Lorena Maria, expor publicamente que teria sido traída por ele enquanto estava grávida de Rás, de 10 meses. Segundo a influenciadora, o cantor ainda teria usado o abuso que ela sofreu na infância para afetá-la.

“Ele foi mexer num assunto muito sério, num crime horrível, que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas defendem muito mais as crianças e os adolescentes e levam muito mais a sério. Para vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro”, afirmou Lorena, em vídeo publicado no início de dezembro.

Por causa das acusações, o perfil oficial da administração de Noronha recebeu diversas reclamações ao anunciar o nome de MC Daniel em sua programação de Ano Novo. A nota oficial afirma que a polêmica envolvendo o artista é contrária “aos princípios de responsabilidade social” que fazem parte da gestão da ilha.

O artista paulistano se apresentaria no dia 31 de dezembro, no Porto de Santo Antônio. Ainda não foi anunciado se ele será substituído por outro nome. Permanecem na programação do Réveillon de Noronha Silva, San, Priscilla Senna, Xande Avião, Matheus Fernandes, Banda Eva e outras atrações.

Também neste domingo (21) MC Daniel teve outro show cancelado. O Festival de Verão de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, anunciou a saída do cantor de sua programação. O motivo, no entanto, não foi esclarecido pela produção do evento.



