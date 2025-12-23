A- A+

Famosos MC Daniel nega acusações de traição e falta de pensão após polêmica com ex Em vídeo, funkeiro apresenta sua versão sobre o relacionamento com Lorena Maria, que reage: "fiquei com nojo da sua cara de pau"

O funkeiro MC Daniel se pronunciou pela primeira vez, na noite da segunda-feira (22), sobre a polêmica envolvendo Lorena Maria, mãe de seu filho, Rás, de 10 meses. O funkeiro publicou um longo vídeo em seu perfil no Instagram para negar as acusações feitas pela ex-companheira, que incluem traição durante a gravidez, falta de pagamento de pensão e exposição de questões pessoais.

“Essa semana aconteceu um caso que tomou uma proporção muito grande, que está afetando a minha vida pessoal e profissional. Infelizmente, eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas vou fazer em respeito aos meus fãs”, disse o cantor.

A polêmica ganhou força após manifestações públicas de Lorena nas redes sociais e relatos de pessoas próximas a ela, o que levou MC Daniel a perder compromissos profissionais. Shows do artista em Fernando de Noronha e Ubatuba foram cancelados após a repercussão do caso.

No pronunciamento, o cantor explicou a cronologia do relacionamento e negou a acusação de traição. Segundo ele, os dois se conheceram em março de 2024 e, até julho, quando Lorena descobriu a gravidez, ambos mantinham outros envolvimentos. O namoro, de acordo com MC Daniel, só foi oficializado em agosto.





“Tenho o print de todas essas mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Fiquei com a menina em junho, troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show […] E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali”, afirmou.

MC Daniel declarou ainda que as mensagens apontadas por Lorena como prova de traição ocorreram antes do início oficial do namoro. “Fiquei com a menina em junho, eu comecei a namorar em agosto. Então, eu não estava namorando ela. Ela sabe que eu não estava namorando ela. Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano, ela não terminou comigo”, disse, acrescentando que Lorena teria acessado seu celular sem autorização.

O cantor também negou que tenha deixado de pagar pensão ou de fornecer itens básicos ao filho. “Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão para o meu filho, eu estaria preso”, afirmou.

Segundo ele, existe um acordo verbal com Lorena, no qual é responsável pelo pagamento de aluguel de R$ 29 mil, duas babás em regime integral, convênio médico e todas as despesas da residência onde a influenciadora vive com o bebê. “Água, luz, mercado, dedetização, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três era responsabilidade minha”, declarou.

De acordo com MC Daniel, os conflitos se intensificaram após a solicitação para que ele registrasse formalmente as babás. “Não faz sentido que eu registre as babás que trabalham em uma casa que eu não moro e que eu não convivo”, disse.

O cantor afirmou ainda que tentou resolver a situação de forma privada antes da exposição pública. “A gente tentou através de advogado, através de amigos próximos, empresários, terapeutas e psicanalistas, mas o contato ficou muito difícil”, relatou.

MC Daniel também negou a acusação de ter exposto traumas pessoais de Lorena, após ela afirmar que ele teria contado à própria família que ela sofreu abusos na infância e adolescência. “Quem expôs isso foi a própria pessoa”, afirmou, acrescentando que nunca concedeu entrevistas sobre o assunto.

Ao longo do vídeo, o funkeiro disse que pretende adotar medidas legais contra ataques. “Se utilizarem esse vídeo para atacar, diminuir ou fazer chacota com ambas as partes, nosso time jurídico já está prontamente preparado para resolver isso na Justiça”, avisou.

Minutos após a publicação, Lorena Maria voltou às redes sociais para rebater o ex. Ela criticou a estratégia adotada pelo cantor e afirmou que houve tentativa de silenciamento. “Seria mais inteligente da sua gestão de crise mandar você subir o Legendários, mas, não… É melhor postar prints de conversa nossa sem sentido para justificar o injustificável”, escreveu. “Durante o meu resguardo, vocês queriam que eu assinasse um contrato proibindo de tocar no seu nome e no nome da sua mãe. Queriam me calar por quê?”, questionou.

A influenciadora também contestou a versão apresentada sobre a fidelidade. “Você tem que contar que não traiu só uma vez”, afirmou. “Não fiquei com raiva porque fui traída, fiquei com nojo da sua cara de pau em se dizer santo.”

Lorena ainda acusou o ex de abuso psicológico, humilhações e ameaças envolvendo a guarda do filho.

Após a reação da influenciadora, MC Daniel voltou aos stories e publicou supostas capturas de tela de conversas com Lorena. O cantor também acusou a ex de ter pago terceiros para manipular prints falsos de conversas com garotas de programa e comprovantes de pagamento de pensão.

