MC Daniel rebate críticas à rápida evolução corporal e comentários sobre possível ginecomastia

A- A+

O funkeiro MC Daniel usou os stories do Instagram para rebater críticas à sua rápida evolução corporal. Mais musculoso, o paulista direcionou o registro aos usuários responsáveis por insinuar, nos últimos dias, que ele teria recorrido a anabolizantes — fato que teria, inclusive, causado um aumento anormal de suas mamas, a ginecomastia.

"Os marombas falando que estou com gineco. Aqui é genética de favelado, de maloqueiro (...) Gineco do que? De tomar Sustagem? Aqui é alimentação e treino, acredita. Tem que aceitar, Fafa ficou gostoso, é a vida. Descobri hoje que vocês falam que eu tenho isso aí", diz MC Daniel, nos stories.

Recentemente, Daniel pediu que os seguidores se engajassem em uma "rejeição máxima" contra Nizam, pelas falas machistas a respeito do corpo de Yasmin Brunet, no BBB24.

A série de comentários machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet, durante uma conversa entre o líder Rodriguinho e Nizam, vem repercutindo negativamente nas redes sociais desde sábado (13). Em manifestação anterior sobre o caso, MC Daniel prestou apoio à sister, com quem teria mantido um affair no fim do ano passado.

— Ouvi os manos falar (sic) aí da Yasmin… É sacanagem né, mano? Falar do corpo da mina, que é sempre perfeito — destacou o cantor. — Sabe o que tem que fazer agora? Colocar esse Nizam aí no paredão. Vamos tirar ele com rejeição máxima, entendeu?

Veja também

Protesto "Nenhuma causa justifica que Mona Lisa seja alvo", diz ministra da cultura após ataque ao quadro