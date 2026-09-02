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Música MC Doca reage após Ana Castela mudar letra do "Rap da felicidade": "Não vou julgar" Nova faixa, "Não é Pressa, é Pressão", gerou polêmica nas redes sociais por trocar o foco social por referências a luxo

MC Doca se pronunciou após Ana Castela se tornar alvo de críticas por lançar uma música que reaproveita a melodia e a estrutura do famoso “Rap da felicidade”, de Cidinho & Doca.

A polêmica surgiu pela mudança de sentido da letra: enquanto a versão original aborda a vida nas favelas e reivindica dignidade para a população mais pobre, a nova canção traz referências a carros de luxo e festas. Apesar da repercussão negativa nas redes sociais, o funkeiro preferiu não atacar a cantora.

“Eu só peço que Deus abençoe ela. Ela é uma mulher supertalentosa. Muita gente me mandou mensagem reclamando, falando uma porção de coisas sobre a versão dela, mas eu nem respondi. Eu jamais vou tacar pedra em alguém”, declarou MC Doca ao portal Metrópoles ao ser questionado sobre a música, “Não é Pressa, é Pressão”, parceria com DJ BOSS e Rincon.

O cantor carioca afirmou ainda que não guarda qualquer ressentimento em relação a Ana Castela: “Não vou julgar ela por nada, porque eu também não gosto de ser julgado. Não tenho nada contra ela, muito pelo contrário, até agradeço por ela ter lembrado da música”, afirmou.

Por fim, Doca agradeceu à sertaneja por ter levado o refrão da música a um novo público. “O que eu desejo para a Ana Castela é toda sorte do mundo. Sou grato por ela ter lembrado do refrão da nossa música”, completou.

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