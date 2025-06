MC Estudante: rapper carioca é acusado de agressões físicas e cárcere privado por ex-namorada

A- A+

O rapper carioca Carlos Cardoso, 28 anos, conhecido como MC Estudante, foi acusado pela ex-namorada de episódios de violência doméstica. A estudante Madu Paim foi às redes sociais relatar que foi vítima de agressões físicas, cárcere privado e ameaças com faca por parte do artista.

Nas publicações, que viralizaram nesta segunda (23), Madu conta que foi mantida em cárcere privado por três dias, impedida de acessar o seu celular, e sob ameaça de Carlos Cardoso com uma faca, após uma briga motivada por ciúmes.

A jovem conta que foi obrigada pelo rapper a bloquear o orientador de sua monografia, por suspeitar que eles mantêm um relacionamento.

Nos vídeos e prints divulgados por Madu, MC Estudante aparece segurando uma faca, durante uma discussão.

A jovem informou que já acionou as medidas protetivas garantidas pela Lei Maria da Penha. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que está investigando o caso.

Mais denúncias

Outra mulher também se manifestou sobre o comportamento agressivo de MC Estudante. Após os relatos de Madu, Beatriz Maia, também ex-namorada do rapper, veio a público contar que também sofreu agressões:

"Após a postagem de Madu, sentiu-se encorajada a relatar o que aconteceu com ela"

Beatriz contou que, por medo, não fez o boletim de ocorrência na época das agressões, mas, decidiu, agora, buscar a polícia.

O que diz MC Estudante

Até o momento, MC Estudante não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. Mas, respondeu às acusações em um perfil reserva no Instagram (segundo Estudante, sua conta oficial no Instagram foi derrubada)

"Vou responder sobre todos os ataques — essa menina é maluca. Descobri uma traição dela e vou postar os vídeos expondo", escreveu o rapper. "Estão me atacando de todas as formas, já estou em outra cidade. Tô cheio de ódio já", continuou.

MC Estudante

Desde 2013 na cena do rap carioca, MC Estudante é cria comunidade da Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e ficou conhecido por abordar temas escolares e acadêmicos nas batalhas de rima – daí, o apelido “Estudante”.

Em 2018, o rapper lançou o clipe “Rima do Trem”, pela Universal Music.

MC Estudante acumula, atualmente, mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 700 mil seguidores no Instagram. O rapper já colaborou com nomes como Xamã e Choice.



