MC Gui, que transformou o shape pelo boxe e nocauteou Nego do Borel, é desafiado por Daniel Rocha

O ator Daniel Rocha já disse: se MC Gui aceitar o chamado para uma luta de boxe no ringue do evento Fight Music Show, vai bater muito nele.

“Você é frouxo e tem medo de mim. Eu também teria medo de mim”, afirmou o namorado de Vitória Strada, uma das participantes do “Big Brother Brasil”.

A verdade, no entanto, é que o funkeiro também tem experiência no esporte e já chegou a nocautear Nego do Borel, com quem tinha algumas pendências a resolver.

Ao “intimar” Gui para a luta, Daniel afirmou que o cantor tem fugido da luta. “Você fica subindo a cada dia um quilo.

Sabendo que tenho 71 kg, você fala que tem 79 kg. Estou dentro, vou para o seu peso, pode fechar essa luta”, afirmou.

Entretanto, antes da luta com Nego, o cantor surpreendeu os fãs ao perder 17kg justamente para se qualificar para o evento.

“Eu estava com quase 100 kg e, óbvio, e o Nego do bordel, Nego do Borel, não sei qual nome devo chamar. Ele, pesa, sei lá, 70 ou 75 kg, não faço ideia. Ele sabia da minha estrutura da minha estrutura física, de tudo que vinha acontecendo, quem era o MC Gui, altura, peso, ele sempre soube tudo”, disse ele.

Resultado: o cantor resolveu a briga com Nego, derrubando-o no terceiro round.

A transformação em menos de um ano fez com que diversos internautas questionassem o que o funkeiro tinha feito para conseguir tal progresso — inclusive acusando de práticas ilícitas.

Ele respondeu: “Tô comendo bem, treinando bem e me cuidando. Coisa que muita gente não consegue fazer”.

Em uma publicação, o nutricionista de Gui, Renan Martins, explicou como foi todo o processo pelo qual o artista passou:

“Começou a treinar forte. O treino, assim como a dieta, é essencial no processo de emagrecimento. Muitas pessoas não gostam de treinar e acreditam que só através da alimentação vão alcançar o resultado esperado. Sim, você pode até ter resultado, mas isso vai ser bem mais demorado caso você tenha uma boa rotina de treino”.

“Ele fez o que tinha que ser feito, independente de estar viajando, a passeio ou a trabalho. Estava sempre preocupado em seguir o cronograma de treino e plano alimentar”, contou.

