MC Guimê afirma que Key Alves está sendo traíra com aliado dela no BBB 23

MC Guimê conversou com Bruna Griphao na madrugada desta terça (28), no Quarto do Líder do BBB 23, e analisou as relações do Quarto Fundo do Mar. Ele avaliou o jogo de Key Alves e as suas atitudes com Fred Nicácio. "Do mesmo jeito que eu falava pro Sapato e agora vocês estão entendendo mais, você eu acho que já via isso, a Key é fechadona com o Fred [Nicácio]. E, pra mim, nunca existiu isso de "ela tá falando mal, não concorda com o mano assim, assado", diz Guimê.

"Mas será que ela fala mesmo pro cara isso? Será que tá claro pro cara? Então, ela está sendo traíra com o cara se ela tá falando do cara", diz o brother. MC Guimê segue falando de Key Alves e critica a visão de jogo de um aliado do Quarto Fundo do Mar. "Sapato já chegou ao caso de falar comigo que eles não jogam juntos. Falei: 'Como assim, meu irmão?'. Tá nítido pra mim que joga", diz o cantor.

