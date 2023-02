MC Guimê alerta Bruna Griphao sobre casal Guskey e Cristian: "eles eram um trio no game"

A- A+

A eliminação de Cristian do BBB 23 continua repercutindo entre os confinados. Em conversas desde a saída do Cowboy, os participantes espcularam sobre as relações que levaram o público a escolher pela saída do brother. Bruna Griphao e MC Guimê também conversaram sobre o assunto, nesta quarta-feira (22).



A tentativa de Cristian de se aproximar de Bruna Griphao e Paula para obter informações do jogo do grupo adversário e a dúvida de alguns sobre se seus aliados do Quarto Fundo do Mar sabiam dos planos do brother estiveram em pauta na conversa. "Cheguei à conclusão que vou deixar esse meu negócio do Cowboy e a Key com o Cristian para lá. Não me diz respeito, tá ligado? Só vou esperar para ver"., comenta Bruna.

"Só que às vezes o esperar pra ver você perde o timing. Aqui é igual vida real, aqui é um reflexo da vida real. Então, por exemplo, o Cris errou pra caramba, aí você deixou passar, sendo bem sincero com você, não é nada pessoal, é só sobre game, aí você deixa passar outras pessoas erram e esse erro deles fica pra debaixo dos panos, até que o dono de casa, a mãe e o pai chegam e o filho já jogou toda a poeira pra debaixo do tapete e a pessoa nem vê", aconselha Guimê.

O cantor acredita que Gustavo e Key Alves sabiam da estratégia de Cristian e os apoiaram. "No meu ponto de vista, como eles estavam envolvidos diretamente nessa situação, principalmente o Cowboy". Bruna, então, corta a fala do brother: "Mas eles eram muito contra isso". MC Guimê, no entanto, não concorda com a atriz. "Não sei. Se você ainda acreditou e acredita um pouco, 1% no Cristian e pegou o sentido do discurso do Tadeu ontem, igual você teve sua interpretação, seria injusto com o Cristian achar 100% que eles eram 100% contra. Porque pelo menos para mim e para o Facinho o Cristian falou que eles eram coniventes", lembrou.

Bruna argumenta que conversou com Gustavo sobre o assunto, mas Guimê tenta abrir os olhos da colega. "É aquilo que eu tenho falado desde o início do jogo: acredite, mas não acredite de olhos e ouvidos fechados. Esteja atenta. Porque, por exemplo, no domingo pode ser que eles estavam de fato contra, se posicionaram e causaram todo aquele caos na casa, mas essa história não foi no domingo", enfatiza.

"Eram umas duas semanas que vocês estavam se conectando. Fora que antes de você e o Cristian já existia a Paulinha e o Cristian. E, na moral, aquela época ali foi quando o Cristian mais ficou colado com eles, foi a época que Cristian mais ficou no VIP trocando sobre jogo e informações sobre o que eles viam lá nas câmeras e informações que eles colhiam aqui no game. Aquela época ali ficou muito claro que eles eram um trio no game", diz Guimê.





