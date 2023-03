MC Guimê atende o Big Fone; confira os dois indicados por ele ao paredão

A- A+

Exatamente às 18h30 desta quarta-feira (1º), o Big Fone tocou na casa do Big Brhother Brasil. Mais uma vez, MC Guimê atendeu. Ele precisou indicar duas pessoas ao paredão e comunicou aos participantes que indicava Key Alves e Cezar Back.



Guimê já havia atendido o último Big Fone, quando recebeu o poder supremo de substituir um dos indicados ao paredão, livrando Cara de Sapato e indicando Gustavo, que viria a ser eliminado.



No próximo sábado (4), outra vez o Big Fone vai tocar e a consequência será salvar do Paredão um dos indicados por Guimê, mudando completamente a dinâmica da berlinda, a depender de quem atenda.





