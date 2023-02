MC Guimê atende o Big Fone. Saiba qual foi o poder supremo dado ao brother

O Big Fone tocou na tarde desta quinta-feira (23). Na área externa da casa, Bruna Griphao e Cezar Black correram para atender o chamado. Mas foi MC Guimê quem chegou a tempo de ouvir o recado e ganhar o Poder Supremo.

"Atenção: você ganhou o Poder Supremo, com ele você poderá trocar qualquer indicação ao Paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, poderá usar o poder supremo para colocar alguém no seu lugar"